Томск, , 13:07 — REGNUM Второй Всероссийский научно-образовательный форум с международным участием «Кардиология XXI века: альянсы и потенциал», который должен был состояться в Томске 23−24 апреля 2020 года, переносится из-за угрозы коронавируса. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сообщается на официальном сайте форума.

Уточняется, что даты проведения мероприятия будут зависеть от эпидемиологической ситуации в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии в связи с угрозой распространения коронавируса с 13 марта по 15 мая 2020 года вводится режим повышенной готовности.

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