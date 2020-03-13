Уфа, , 13:11 — REGNUM Более 300 человек, которые приехали из-за рубежа, находятся под наблюдением участковых врачей в Башкирии с подозрением на коронавирус. Об этом сообщил врио руководителя Роспотребнадзора республики Александр Жеребцов на экстренном брифинге в агентстве «Башинформ».

По его словам, 311 человек находятся дома на карантине. При этом 481 больной снят с учета.

Жеребцов также отметил, что в республике больных новым коронавирусом нет.

По словам главного врача инфекционной больницы Уфы Радика Галимова, врачи этого медицинского учреждения наблюдают за здоровьем 18 больных с подозрением на коронавирус. При этом в аэропорту Уфы действует усиленный двойной контроль, который проходят все прибывающие авиапассажиры.

По словам главного врача регионального центра гигиены и эпидемиологии Башкирии Анны Козак, в регионе исследуют пациентов с подозрением на новый коронавирус с 18 февраля.

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