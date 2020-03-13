Пермь, , 13:04 — REGNUM В Перми проводится санитарно-эпидемиологическое расследование случаев заболевания острой кишечной инфекции среди горожан после употребления готовой продукции, приобретенной столовой на территории Свердловского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

По данным ведомства, в ходе проверки выявлены многочисленные нарушения санитарных правил. Составлен административный протокол, который рассмотрен в суде.

Судебная инстанция вынесла постановление о приостановлении работы столовой по оказанию услуги общественного питания на 45 суток.