Найроби, , 13:08 — REGNUM В настоящее время в Кении проводится расследование утверждений о том, что донорская кровь, сданная гражданами страны, якобы контрабандой вывозится в Сомали. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на сообщение министерства здравоохранения Кении.

По предварительной версии следствия, кенийское правительственное агентство связано с незаконной продажей крови в соседней стране. В настоящее время должностные лица, работающие в Кенийской национальной службе переливания крови (KNBTS), находятся под следствием.

Министр здравоохранения Кении Мутахи Кагве заявил, что по делу ожидается проведение очередного ряда арестов.

По словам репортеров, Кения долгое время сталкивалась с проблемой нехватки крови, однако объявление о предполагаемой контрабанде шокировало людей по всей стране. Это также первый случай, когда правительство Кении открыто признало, что система сбора донорской крови в стране небезупречна.

В последние 15 лет правительство США полностью финансировало KNBTS, однако в прошлом году это финансирование прекратилось, отмечают журналисты. Проблемы сохранения запасов крови на приемлемом уровне отчасти были связаны с выводом этого финансирования, а также с тем, что в Кении нет культуры донорства крови. В прошлом году целью страны было собрать 500 000 пакетов донорской крови, однако на практике менее четверти от этого количества было собрано.

Кагве добавил, что законопроект, который еще не был принят в парламенте, поможет KNBTS в решении вопросов, связанных со сбором и проверкой крови, поскольку в настоящее время не существует законодательства по данному вопросу.