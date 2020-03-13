Красногорск, , 13:03 — REGNUM В Подмосковье автобусы Мострансавто в рамках акции «Читающий транспорт» перевезли уже более 5,8 млн пассажиров. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе перевозчика.

Акция «Читающий транспорт» стартовала в регионе в декабре 2019 года. В 46 муниципалитетах запустили 200 забрендированных автобусов среднего и большого классов, в спинках сидений которых размещены карманы для книг.

В карманах кресел оставляют списанные в библиотеках книги отечественных и зарубежных авторов. Полюбившиеся произведения пассажиры могут забрать с собой. С момента старта акции специальные автобусы перевезли более 5,8 млн человек.