Воронеж, , 13:03 — REGNUM Ректор Воронежского государственного технического (опорного) университета Сергей Колодяжный, обвиняемый в получении взятки, останется в СИЗО до 28 апреля. Решение 13 марта принял Воронежский областной суд.

Защита пыталась обжаловать ранее вынесенное решение Ленинского районного суда об аресте Колодяжного на два месяца. Как сообщили «Вести-Воронеж», сам Колодяжный, участвовавший в заседании суда из СИЗО по видеосвязи, просил отпустить его домой, чтобы «заниматься наукой».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Сергей Колодяжный обвиняется в получении взяток на сумму около двух миллионов рублей. Также ранее СК сообщал о возможной причастности руководства вуза к системе откатов — сотрудникам начислялись премии, которые по факту они не получали. Колодяжный был задержан 2 марта. Ранее он заявил о сложении полномочий ректора вуза, однако по состоянию на 14 марта на сайте вуза Колодяжный значится ректором.

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