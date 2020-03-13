Тулун, Иркутская область, , 13:02 — REGNUM Проблемы жителей Иркутской области, пострадавших от мощнейшего наводнения летом 2019 года, всё ещё решаются медленно, возникают жалобы. Такой вывод можно оседлать из официального сообщения региональной прокуратуры по итогам проведения личного приёма граждан, который осуществил прокурор Приангарья Александр Воронин в Тулуне и Тулунском районе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

За время приёма 12 марта к нему смогли обратиться 25 граждан. В основном, озвученные ими вопросы касались невключения жилых домов в зону чрезвычайной ситуации, несогласия с актами обследования жилых помещений, признанных межведомственной комиссией, подлежащих капитальному ремонту, а также — несогласия с обоснованием признания жилых помещений непригодными и другими житейскими проблемами.

«Работникам прокуратуры даны конкретные поручения о принятии мер прокурорского реагирования с целью устранения выявленных нарушений», — отмечают в иркутской прокуратуре.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось в конце июня 2029 года. Посе продолжительных дождей реки вышли из берегов, подтопив более 100 населённых пунктов. Наиболее всего пострадали города Тулун и Нижнеудинск, а также близлежащие населённые пункты, куда большая волна добралась в ночь на 28 июня. Многие очевидцы видели, как по разлившейся реке Ия плывут целые усадьбы. Пострадавшими признаны более 45 тысяч человек.