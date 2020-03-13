Амстердам, , 13:00 — REGNUM В голландской провинции Северный Брабант больницы с 12 марта перестали проверять своих сотрудников на вирус COVID-19, пишет NRC.

Причиной такого решение является нехватка проверочных материалов. Больницы предпочитают использовать имеющиеся дефицитные материлаы для проверки пациентов в отделах скорой помощи, которые жалуются на дыхательные пути, температуру и/или кашель.

Председатель провинциального объединения больниц Барт Берден пояснил, что вирус уже слишком распространился по всей провинции, чтобы проверять всех сотрудников больниц. 12 марта стало известно, что в Северном Брабанте выявлено 275 заражений. В ходе проверки сотрудников северобрабантских больниц в минувшие выходные выяснилось, что доля заражённых сотрудников составляет 9%.

По словам Бердена, до вчерашнего дня больницы проверяли сотрудников даже с лёгкими жалобами. Однако ввиду распространения вируса проверка на заражение в таких случаях является слишком большой нагрузкой на возможности больниц. Поэтому сейчас предпочтение отдаётся строгим гигиеническим мерам.