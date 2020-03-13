Санкт-Петербург, , 13:01 — REGNUM Створы Комплекса защитных сооружений (КЗС) от наводнения в Петербурге после ночного шторма начали открывать, угроза наводнения миновала. Об этом сообщает пресс-служба КЗС.

После ночного подъема уровня воды затворы Комплекса защитных сооружений около полудня начали движение на открытие.

«По состоянию на 12:30 пятницы, 13 марта Кронштадтский корабельный фарватер свободен для движения судов», — отмечено в сообщении дирекции.

Добавим, по сообщению синоптиков, в пятницу в Петербурге ожидается усиление ветра с порывами до 17−18 м/с.