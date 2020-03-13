Брянск, , 13:00 — REGNUM По подозрению в получении взятки задержаны два должностных лица управления капитального строительства Брянской области. Следствие считает, что они получили от генерального директора коммерческой организации 65 тысяч рублей за покровительство в приёмке работ, сообщили 13 марта в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Уголовное дело возбуждено в отношении заместителя директора по техническим вопросам ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» и заместителя начальника отдела капитального строительства этого ведомства. По версии следствия, летом 2019 года чиновники получили переводом на банковскую карту одного из них деньги от коммерсанта за беспрепятственную приёмку выполненных работ, произведенных по государственному контракту, и оказание содействия в их своевременной оплате.

Заместитель директора госучреждения задержан, следователи добиваются заключения его под стражу. Заместителю начальника отдела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.