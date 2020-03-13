Санкт-Петербург, , 12:58 — REGNUM Власти Ленинградской области заявили о готовности 15 инфекционных стационаров принять заболевших вирусными инфекциями пациентов, в том числе больных коронавирусом.

Напомним, в регионе вводится режим повышенной готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день в Ленобласти функционирует 15 инфекционных стационаров, рассчитанных на 396 инфекционных коек, но при возникновении необходимости количество мест будет увеличено.

«В настоящее время медицинские организации обеспечены необходимым количеством противовирусных препаратов, антибактериальных препаратов, средств индивидуальной защиты, пульсоксиметров для оказания медицинской помощи в условиях роста заболеваемости респираторными инфекциями. Для инфекционных больных в Ленинградской области доступно 286 аппаратов ИВЛ», — уточняют в областном комздраве.

Кроме того, там указали, что с медицинскими работниками регулярно проводятся обучающие занятия по вопросам клиники, диагностики, лечения и профилактики респираторных инфекций.

«С начала 2020 года заболеваемость обычными острыми респираторными вирусными инфекциями в Ленинградской области находится ниже эпидемического уровня», — отметили в пресс-службе.

Добавим, что в настоящий момент всех пациентов из Ленинградской области и Петербурга, которые почувствовали недомогание после посещения неблагополучных регионов по коронавирусу или общались с заболевшими людьми размещают в отделении инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге. В настоящий момент таких пациентов в клинике насчитывается 129 человек, в том числе девять детей.