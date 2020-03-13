Абакан, 13 марта 2020, 12:53 — REGNUM В связи с угрозой распространения коронавируса в Хакасии с 13 марта по 15 мая 2020 года вводится режим повышенной готовности. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.
По информации властей региона, эти меры необходимы для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции. Ещё одна цель — предотвращение ЧС, связанных с осложнением паводковой и пожарной обстановки.
Органы местного самоуправления, профильные министерства и ведомства должны усилить меры безопасности. В регионе рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий.
Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае в связи с угрозой коронавируса под медицинским наблюдением находятся 256 человек. 194 гражданам выданы постановления об изоляции на дому.
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