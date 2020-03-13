Абакан, , 12:53 — REGNUM В связи с угрозой распространения коронавируса в Хакасии с 13 марта по 15 мая 2020 года вводится режим повышенной готовности. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

По информации властей региона, эти меры необходимы для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции. Ещё одна цель — предотвращение ЧС, связанных с осложнением паводковой и пожарной обстановки.

Органы местного самоуправления, профильные министерства и ведомства должны усилить меры безопасности. В регионе рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае в связи с угрозой коронавируса под медицинским наблюдением находятся 256 человек. 194 гражданам выданы постановления об изоляции на дому.

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