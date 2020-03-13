Владимир, , 12:52 — REGNUM Во Владимирской области медицинские учреждения в связи с опасностью коронавируса обеспечили двухнедельным запасом медикаментов и средств индивидуальной защиты. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Департамент здравоохранения Владимирской области отчитался о создании двухнедельного неснижаемого запаса медикаментов, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты. В регионе также есть 426 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, из которых 113 — транспортные, 921 пульсоксиметр, а также аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации.

В больницах есть 518 инфекционных и 241 реанимационная койка. В случае обострения эпидситуации может дополнительно быть создано 624 мест для пациентов с инфекциями.

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