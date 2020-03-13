Красногорск, , 12:52 — REGNUM В Подмосковье объявили об установлении желтого уровня погодной опасности из-за сильного ветра. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, на территории региона зафиксирован сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду, возможен дождь. Днем температура воздуха прогреется до шести градусов выше нуля, а ночью ожидаются заморозки до минус двух градусов. Атмосферное давление ниже нормы — 731 мм ртутного столба.

Водителей призвали быть крайне внимательными при проезде через пешеходные переходы и мимо остановок общественного транспорта, а также не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций.