Воронеж, , 12:44 — REGNUM Резкое похолодание, до минусовых отметок, и даже снег прогнозируется в Воронежской области 14−15 марта, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные регионального гидрометеоцентра.

По прогнозам синоптиков, днём 14 марта ещё сохранится относительно тёплая погода — днём температура составит около +9…11 градусов. Уже в ночь на воскресенье 15 марта похолодает до двух градусов мороза, возможен снег. Днём 15 марта будет около нуля. В ночь на понедельник 16 марта похолодает до четырёх градусов мороза, а днём воздух прогреется до трёх градусов тепла.

По данным Росгидрометеоцентра, постепенно потеплеет в Воронежской области только к середине недели, 18−19 марта.

Добавим, что на 13 марта в регионе прогнозируется сильный ветер, до 16−21 м/с.