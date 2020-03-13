Пермь, , 12:43 — REGNUM В Чусовом Пермского края принудительно закрыта гостиница. Причиной стали нарушения правил пожарной безопасности при оказании гражданм гостиничных услуг, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону.

Установлено, что в случае пожара в отеле есть риск стремительного распространения огня, сильного задымления, выделения токсичных продуктов горения, а также несвоевременного извещения экстренных служб о ЧС.

В отношении юридического лица и предпринимателя направлен иск с требованием устранить нарушения. В целях безопасности граждан прокурор ходатайствовал о временном прекращении деятельности гостиницы.

Требование удовлетворено. Всем постояльцам пришлось покинуть отель, а приставы опечатали здание.