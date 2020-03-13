Пенза, , 13:10 — REGNUM По данным пензенского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды 14 марта прогнозируется «жёлтый» уровень опасности, ночью местами по области ожидается усиление юго-западного ветра до 15−18 м/с при порывах.

Главное управление МЧС России по Пензенской области рекомендует ограничить выход из зданий, не оставлять детей без присмотра. Если ветер застал на улице — укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, на остановках общественного транспорта, рекламных щитов, деревьев, недостроенных зданий. Смертельно опасно стоять под линией электропередач, не подходить к оборвавшимся электропроводам. Автомобилистам следует выйти из машины и укрыться в дорожном кювете. Пассажирам общественного транспорта необходимо покинуть его и спрятаться в ближайшем подвале, переходе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, так на территории Пензенской области 29 февраля прогнозировался «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана.

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