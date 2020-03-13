Уфа, , 12:46 — REGNUM У госпитализированной с подозрением на коронавирус женщины в Уфе инфекция COVID-19 не обнаружена. Об этом 13 марта сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на экстренном брифинге в агентстве «Башинформ».

"Женщина коронавирусом не болеет», — заявил Максим Забелин.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 12 марта в Уфе была госпитализирована с подозрением на коронавирус женщина, которая вернулась из Австрии. Женщина обратилась Республиканскую клиническую больницу №2 и пожаловалась на недомогание.

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