Сеул, , 12:34 — REGNUM Правительство Южной Кореи порекомендовало госслужащим перейти на гибкий график работы в целях борьбы с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства управления персоналом.

По их словам, данные меры направлены на сокращение числа сотрудников, находящихся единовременно в офисе.

Каждая организации должна будет разработать график, чтобы минимизировать личные контакты сотрудников не только во время рабочего дня, но и в обеденный перерыв, а также назначить ответственного, который два раза в день будет проверять сотрудников на наличие симптомов коронавируса.

Также власти страны рекомендуют заменить по возможности личные встречи видео конференциями или докладами в письменном виде.

Отмечается, что госслужащие, занимающие руководящие должности, продолжат работу в офисах в обычном режиме.