Москва, 13 марта 2020, 11:55 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин при личной встрече поздравил женщину-космонавта, депутата Госдумы Валентину Терешкову с прошедшим днем рождения (6 марта), передаёт ТАСС.
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Находясь 13 марта с рабочей поездкой в Переславль-Залесский Ярославской области, премьер-министр вручил Терешковой букет цветов.
Ранее Мишустин отправлял Терешковой поздравительную телеграмму, в которой назвал первую женщину-космонавта олицетворением смелости, самоотверженности и целеустремленности.
Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта президент РФ Владимир Путин поздравил лётчика-космонавта, Героя Советского Союза Валентину Терешкову с днём рождения.
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