Тверь, , 11:53 — REGNUM Последствия сильного ветра из-за вступающего в силу штормового циклона ликвидируют энергетики в Тверской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 13 марта. Как сообщается, в ночь на пятницу на территорию региона пришёл мощный атмосферный фронт, сила порывов ветра достигает 20 м/с. Ситуация находится на контроле губернатора Игоря Рудени.

В филиале «Россети Центр Тверьэнерго» введен особый режим работы, действует оперативный штаб с участием представителей «Россети Центр», филиала «Тверьэнерго», областных ведомств, Главного управления МЧС России по Тверской области. Также в ГУ МЧС России по Тверской области развернут межведомственный штаб по контролю за обстановкой.

Последствия сильного ветра устраняют 72 аварийно-восстановительных подразделения в составе 200 человек. В регион направлена 121 бригада энергетиков — это около 800 специалистов из филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжья». Работы по возобновлению электроснабжения потребителей будут вестись до полного подключения всех объектов.