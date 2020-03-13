Москва, , 11:54 — REGNUM Российским гражданам следует учитывать эпидемиологическую обстановку в Эстонии и объявленный там режим чрезвычайной ситуации при планировании своих поездок. Такое сообщение опубликовано 13 марта в Telegram-канале МИД РФ.

Введённое 13 марта из-за коронавируса чрезвычайное положение в Эстонии предусматривает ряд мер: запрет на общественные мероприятия, посещение культурных учреждений, отмену занятий в школах и спортивных секциях.

Для всех прибывших из Китая, Италии, Ирана, Южной Кореи, Японии, Сингапура и Испании введён обязательный карантин длительностью 14 дней. По состоянию на 13 марта в Эстонии коронавирус выявлен у 27 человек.

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