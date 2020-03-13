Баргузинский район, Бурятия, , 11:49 — REGNUM Политики в Бурятии вновь призывают отстреливать бакланов на Байкале, заявляя об излишне расплодившихся птицах. Депутаты регионального заксобрания написали в Минприроды России письмо с просьбой признать их объектом не только традиционной, но и спортивно-любительской охоты.

«Мы не говорим об уничтожении баклана, мы говорим об оптимизации популяции. Если он всю рыбу выбьет здесь, он просто полетит дальше в Якутию, и там будет ее выбивать», — передаёт слова депутата Анатолия Кушнарева телеканал «Тивиком».

Мобилизованы также силы общественности. По словам одной общественницы, местные жители и туристы в страхе перед «чёрными тучами» бакланов. Рыбаки жалуются на то, что птицы съедают тысячи тонн дорогого омуля. Между тем, их противники резонно замечают, что никто никаких подсчётов не делал и, строго говоря, не доказал «вредность» птицы.

«Никто на сегодня не может сказать, сколько фактически ест баклан. Кто-то говорит ведро, кто-то сто грамм, кто-то триста. Разные данные. И по Байкалу таких исследований не проводилось», — отметил директор ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Михаил Овдин.

Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости отстрела бакланов, якобы не дающих размножаться байкальской рыбе, ранее заявили местные предприниматели. Экологи заявляют, что птица всегда была на Байкале, а в сокращении численности омуля виноваты не птицы, а люди.

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