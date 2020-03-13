Ташкент, , 11:46 — REGNUM Десять составов метрополитена планируют купить «Узбекистанские железные дороги» для ташкентского метро. Об этом говорится в соответствующем распоряжении президента республики, которое опубликовано на сайте обсуждения проектов нормативно-правовых документов республики.

Согласно документу, новые составы метрополитена необходимы для обеспечения непрерывного движения поездов. Новые вагоны планируется купить у российской компании «Метровагонмаш».

Проект планируется профинансировать за счет фонда реконструкции и развития, а также российского «Банка развития и внешнеэкономической деятельности».

Напомним, в марте 2020 года «Узбекистанские железные дороги» планируют сдать в эксплуатацию надземную линию метро на участке «Дустлик — Куйлюк». Стоимость проекта составляет $466 млн.