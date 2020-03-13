Ростов-на-Дону, , 11:44 — REGNUM В министерстве здравоохранения Ростовской области заработала горячая линия по коронавирусу. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве 13 марта.

«Горячая линия начала работу как дополнительная мера по снижению рисков завоза коронавирусной инфекции в регионе», — отметил заместитель донского губернатора Сергей Бондарев.

ИА REGNUM ранее сообщало, что на Дону проверку на наличие коронавируса прошли почти 600 человек. Под наблюдением специалистов остаются более 200 потенциальных носителей инфекции. В регионе заболевших коронавирусом пока нет.

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