Москва, , 11:47 — REGNUM Погода в Москве в выходные дни 14 и 15 марта будет ветреной и сырой. Выпадут осадки в виде мокрого снега, сообщила 13 марта главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По её словам, продолжится адвекция холодного воздуха, ветер будет дуть с порывами до 15—20 м/с, а в воскресенье 15 марта погода будет «неблагоприятной и неожиданной».

Вечером в субботу выпадет мокрый снег, наутро установится временный снежный покров. Температура ожидается около нуля, снег продержится примерно сутки, приводит её слова RT.

На следующей неделе интенсивных осадков не будет, но холода продолжатся. Днём будет не выше нуля, ночью — до минус 5 градусов.

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