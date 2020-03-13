Москва, , 11:41 — REGNUM С 14 марта 2020 года Шри-Ланка приостанавливает выдачи виз гражданам РФ по прилету в аэропорт города Коломбо из-за коронавируса. Уведомление об этом получил МИД России.

Читайте также: Власти Шри-Ланки приостановили выдачу виз по прибытии иностранцам

При этом отмечается, что иностранные граждане могут въехать в страну, но предварительно нужно оформить электронное разрешение. Только после получения разрешения можно въехать в Шри-Ланку.

МИД России призывает граждан учитывать эти ограничительные меры при планировании поездок.

Как сообщало ИА REGNUM, на Шри-Ланке подтвержден второй случай заболевания коронавирусом.

Читайте также: На Шри-Ланке подтвержден второй случай заболевания коронавирусом