Киев, , 11:37 — REGNUM Совет национальной безопасности и обороны Украины сегодня, 13 марта, проведет заседание, посвященное теме распространения коронавируса в стране.

Об этом сообщают центральные украинские СМИ со ссылкой на разные источники во власти.

Официального анонса мероприятия в настоящий момент еще нет.

По информации некоторых источников, на заседании планируется рассмотреть вопрос закрытия границ — в частности, в каком формате это возможно сделать.

ИА REGNUM напоминает, что на Украине зафиксировано 3 случая заражения коронавирусом COVID-19, в Черновицкой и Житомирской областях страны. 12 марта правительство Украины ввело общенациональный карантин.