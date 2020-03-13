Волгоград, , 11:39 — REGNUM На плохую организацию вывоза бытового мусора жалуются жители города Котельниково Волгоградской области. По словам местных жителей, региональный оператор уже несколько дней не вывозит отходы.

Мешки с мусором стоят на улицах около трёх дней. Местная управляющая компания теперь не занимается этим вопросом — забирает ТКО мусоровоз из Волгограда, спецстранспорт принадлежит региональному оператору. В приёмной городской администрации, пояснили, что глава муниципалитета не может добиться нормальной работы мусорщиков.

«Раньше вывозила котельниковская управляющая компания и проблем с вывозом отходов не было. Но сейчас всё забрала область. Теперь жалуются все. Они работают с горем пополам. И глава наш с ними ругается. Мы сами здесь живём и понимаем, что проблема большая», — рассказали изданию « Волгоград онлайн » в администрации Котельниково.

О переполненных мусорных контейнерах сообщают и жители Ворошиловского и Советского районов Волгограда.