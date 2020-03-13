Волгоград, 13 марта 2020, 11:39 — REGNUM На плохую организацию вывоза бытового мусора жалуются жители города Котельниково Волгоградской области. По словам местных жителей, региональный оператор уже несколько дней не вывозит отходы.
Мешки с мусором стоят на улицах около трёх дней. Местная управляющая компания теперь не занимается этим вопросом — забирает ТКО мусоровоз из Волгограда, спецстранспорт принадлежит региональному оператору. В приёмной городской администрации, пояснили, что глава муниципалитета не может добиться нормальной работы мусорщиков.
О переполненных мусорных контейнерах сообщают и жители Ворошиловского и Советского районов Волгограда.