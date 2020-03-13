Омск, , 11:35 — REGNUM Сводный план тушения лесных пожаров на 2020 год утверждён в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 марта в областном правительстве.

Такой план разрабатывается ежегодно в преддверии пожароопасного сезона. Он согласован департаментом лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу, ФБУ «Авиалесоохрана» и Федеральным агентством лесного хозяйства. В начале марта его утвердил омский губернатор Александр Бурков.

До начала пожароопасного сезона в Омской области проверят всех лесопользователей.

Добавим, пожароопасный сезон в Омской области наступает в середине апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, в южных районах Иркутской области с 1 апреля будет введён особый противопожарный режим в лесах.

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