Чита, , 11:34 — REGNUM В связи с полученными властями Забайкалья данными о высоких показателях острого отравления спиртосодержащей продукцией, губернатор региона Александр Осипов поручил создать специальный совет по борьбе с незаконной продажей алкоголя, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Нужно, чтобы был максимальный эффект, чтобы была видна вся картина происходящего для решения вопросов о незаконной продаже алкоголя, его употребления несовершеннолетними и так далее», — сказал глава региона, слова которого цитирует пресс-служба регионального правительства.

По данным Роспотребнадзора в Забайкальском крае, наибольшее количество алкогольных отравлений зафиксировано в Чите, Читинском и Карымском районах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, масштаб алкоголизации жителей Забайкалья и рост числа преступлений, совершённых ими в алкогольном опьянении стали поводом для серьёзного беспокойства надзорных органов. Согласно официальным данным региональной прокуратуры, в 2018 году объем реализованной алкогольной продукции, в сравнении с 2017 годом, увеличился вдвое.

Также известно, что из незаконного оборота изъято более 20 тысяч литров спиртосодержащей жидкости и более 45 тысяч литров алкогольной продукции.

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