Рязань, , 11:35 — REGNUM С подозрением на злокачественное новообразование малого таза поступила пациентка в Рязанский областной клинический онкологический диспансер. Во время операции хирурги удалили женщине опухоль весом 30 кг, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

47-летняя пациентка знала о своём диагнозе шесть лет. Всё это время новообразование только увеличивалось в размере. Врачи неоднократно предлагали женщине удалить опухоль, но она отказывалась. Когда силы на сопротивление болезни закончились, рязанка согласилась на операцию. Хирурги 3-го онкогинекологического отделения диспансера два часа доставали опухоль из забрюшинного пространства между связками матки.

По результатам исследований, громадное новообразование весом 30 кг оказалось не злокачественным. Женщину уже выписали домой.