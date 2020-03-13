Киев, , 11:30 — REGNUM В украинском городе Радомышль (Житомирская область), где зафиксирован случай заражения одной жительницы коронавирусом, сегодня, 12 марта, введено чрезвычайное положение, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно распоряжению мэра, в рамках чрезвычайного положения в городе приостановлено движение транспорта, работа всех рынков, внедрение режима контроля пропуска на вход и выход людей из города. Предполагается, что полицейские будут проверять температуру у людей.

Напомним, что накануне у 71-летней жительницы Радомышля официально зафиксировали заболевание короновирусом Covid-19. По предварительной информации, женщина недавно вернулась из Польши, по дороге посетив своих родственников во Львове. Плохо ей стало еще 3 марта. Также чиновники отмечают, что ситуацию усложняет то, что заболевшая на днях посещала главную церковь города.

Всего на Украине по состоянию на 13 марта зафиксировано 3 случая заболевания короновирусом.

12 марта правительство Украины официально ввело в стране общенациональный карантин.