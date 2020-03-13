Тбилиси, , 11:36 — REGNUM Новые правила приема заявлений от граждан для ограничения распространения коронавируса COVID-19 опубликовала 13 марта пресс-служба правительства на официальном сайте ведомства.

Согласно новому порядку, заявления и официальные документы, направленные в администрацию правительства Грузии, теперь всем необходимо складывать в специальный ящик.

«В конце каждого рабочего дня ящик будет открываться соответствующим безопасным способом, а содержащаяся в нем документация будет распределена среди соответствующих структур и служб», — говорится в объявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, с 13 марта, по распоряжению премьер-министра Грузии Георгия Гахарии, госучреждения в стране, насколько это возможно, переходят к удаленной работе. Работникам, которым не обязательно постоянно присутствовать на рабочем месте, выполняют свои обязанности дистанционно.

Читайте ранее в этом сюжете: Крупнейшие банки Грузии объявили об отсрочке по кредитам из-за коронавируса