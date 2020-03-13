Барнаул, , 11:19 — REGNUM Алтайские депутаты блестяще отыграли конституционный блицкриг. Так отозвался о состоявшемся накануне в регионах голосовании за поправки к Конституции РФ алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин, ставший свидетелем того, как проходило голосование в Барнауле:

«С интересом сходил на внеочередную сессию Алтайского краевого законодательного собрания, тем более во всех регионах страны в один день региональные депутаты должны срочно одобрить законопроект о поправках в Конституцию. Тем более, что и Госдума и через час Совет Федерации уже приняли закон. Поэтому и сегодня к вечеру (12 марта, — прим. ИА REGNUM) уже бумага о решении алтайских депутатов должна лежать на столе у Матвиенко.

Интересно было пообщаться с депутатами — как они все это воспринимают. Конечно, многие собеседники были обескуражены выходкой Терешковой, но позволили это выразить публично только фракции КПРФ, шесть депутатов которой воздержались при голосовании. Лидер фракции Мария Прусакова даже призналась, что ей стыдно за то, что Терешкова когда-то была гордостью Алтая, приземлившись на полях Алтая, а вот теперь она повторила спич, который Терешкова произносила при восхвалении Брежнева, заменив только на фамилию Путин.

В целом все как бы воспринимают это как веселую неизбежную игру, которой надо продемонстрировать, что вот, народ хотел перемен, и вот они наступили. Хотя некоторые собеседники высказали некоторое недоумение — зачем было так сложно «городить огород» — править Конституцию ради того, чтобы обнулить сроки Путину. Обнулить можно было и проще», — отметил общественник Константин Емешин на своей странице в Facebook.

Как уже сообщало ИА REGNUM накануне, 12 марта депутаты Алтайского краевого законодательного собрания провели внеочередную сессию, в ходе которой большинством голосов поддержали поправки к Конституции РФ. За данное решение проголосовали 56 народных избранников, шестеро воздержались. Всего в заседании приняли участие 62 парламентария.

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