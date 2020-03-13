Сеул, , 11:22 — REGNUM В связи с распространением коронавируса нового типа по Европе правительство Южной Кореи приняло решение ввести специальные меры для пребывающих из ряда европейских стран. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофам.

По их словам, с 00:00 15 марта специальные меры будут распространяться на прибывающих из Франции, Германии, Испании, Великобритании и Нидерландов.

Ранее аналогичные меры были введены для прибывающих из Китая, Гонконга, Макао, Японии, Италии и Ирана.

Отмечается, что специальная процедура проверки коснется всех пассажиров, прибывающих в Южную Корею транзитом через вышеуказанные страны.