Ижевск, , 11:16 — REGNUM До настоящего момента ветеранам и инвалидам войны, а также труженикам тыла, проживающим на территории Удмуртии, вручили 2,1 тыс. медалей к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

В соответствии с положением медаль вручается участникам сражений Великой Отечественной войны, труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.

Всего в Удмуртии такие медали получат около 11 тыс. человек. Причём медали удмуртским ветеранам будут вручены вне зависимости от региона, в котором зарегистрированы награждаемые.

ИА REGNUM напоминает, в Удмуртии по состоянию на начало февраля проживают шесть ветеранов, зарегистрированных в других регионах России, в основном это представители Мордовии, Кировской и Московская областей.

Помимо федеральных выплат удмуртские труженики тыла получат по 2 тыс. рублей, участники и инвалиды войны — по 4 тыс. рублей.

27 февраля одно из торжественных мероприятий в республике, где чествовали ветеранов, провёл полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров.