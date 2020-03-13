Москва, , 11:15 — REGNUM В России с 15 марта 2020 года для предотвращения лесных пожаров стартует федеральная информационная противопожарная кампания «Останови огонь!», сообщили в Минприроды РФ.

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Цель кампании — снижение риска возникновения природных пожаров, в том числе из-за самовольных поджогов сухой травы. Они являются основной причиной лесных пожаров весной.

Граждан РФ призывают соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и на прилегающих территориях. Сжигать сухую травы или листву в специально отведенных местах, не бросать непотушенные сигареты и спички и т. д.

Как сообщает ИА REGNUM, пожароопасный сезон уже открыт в 11 регионах России.

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