Чебоксары, 13 марта 2020, 11:12 — REGNUM Министр внутренних дел по Чувашии Виктор Шметков резкий рост нарушений со стороны сотрудников полиции объяснил особенностями статического учёта, подчеркнув, что «это чисто технический вопрос». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил на сессии Госсовета республики, отчитываясь об итогах работы.
В ходе обсуждения глава фракции ЛДПР Константин Степанов обратил внимание на «довольно большой рост фактов нарушений сотрудниками органов внутренних дел».
По данным чувашской полиции, в 2019 году в органы внутренних дел поступило более 350 тыс. заявлений и сообщений о происшествиях, их количество увеличилось на 4,4%. По результатам рассмотрения возбуждено свыше 9 тыс. уголовных дел, что на 7% больше 2018 года.
В структуре преступности более половины приходится на преступления против собственности, 12% составляют преступления против жизни и здоровья граждан, 9% ‑ экономические составы, 8% ‑ в сфере незаконного оборота наркотиков.