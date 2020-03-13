Москва, , 11:14 — REGNUM «Оранжевый» уровень погодной опасности действует в Москве и Московской области. Об этом 13 марта сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Данный режим объявлен до 21:00 13 марта. Кроме того, «оранжевый» уровень погодной опасности действует ещё в нескольких других регионах Центрального федерального округа, в том числе в Рязанской, Смоленской, Ивановской, Тверской, Тульской и Ярославской областях.

«Погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — сообщается на сайте.

Местами в Москве и Подмосковье ожидаются порывы ветра до 25 м/с. Температура воздуха составит 5.7°С.

Ранее синоптики прогнозировали усиление ветра в Москве с порывами до 19−24 метров в секунду.

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