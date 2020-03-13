Новосибирск, , 11:05 — REGNUM В Новосибирске с 13 апреля по 17 мая временно ограничат движения большегрузов на автодорогах общего пользования. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Ограничения будут распространены на транспортные средства с нагрузкой на ось более 6 тонн и с нагрузкой на ось более 7 тонн, перевозящие технологические грузы.

В городской администрации уточнили, что это сделано для безопасности дорожного движения и «сохранности дорог в период весенних неблагоприятных природно-климатических условий».