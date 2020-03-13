Москва, , 11:05 — REGNUM Заместитель председателя Совета директоров ФосАгро Андрей Гурьев награжден Орденом Александра Невского. Соответствующий указ Президент России Владимир В. Путин подписал 11 марта 2020 г. В документе уточняется, что орден вручен за «достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Орденом Александра Невского награждаются граждане Российской Федерации за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности. История ордена восходит к 1725 году, когда он был учрежден Екатериной I в качестве одной из высших наград Российской империи.

Тем же Указом государственных наград удостоены и ряд сотрудников компании «ФосАгро». Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» награждены: оператор дистанционного пульта управления сернокислотного производства АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») Петр Борисенко, мастер смены участка жидких комплексных удобрений АО «Апатит» Виктор Костин, начальник участка кировского рудника Кировского филиала АО «Апатит» Игорь Гуро, начальник отдела восточного рудника Кировского филиала АО «Апатит» Андрей Матченко.

За заслуги в области химической промышленности и многолетнюю добросовестную работу звание «Заслуженный химик Российской Федерации» присвоено Елене Литвиновой — старшему мастеру управления контроля качества АО «Апатит».

Компания «ФосАгро» создана в 2001 году. В настоящий момент является одним из мировых лидеров в производстве фосфорных минеральных удобрений и гарантом продовольственной безопасности России, крупнейшим поставщиком всех видов удобрений на российский рынок. Именно Андреем Гурьевым, занимавшим в 2004 году пост президента «Ассоциации производителей удобрений», впервые был сформулирован принцип приоритетности внутреннего рынка и интересов отечественных сельхозпроизводителей для компаний отрасли.

Благодаря реализации разработанной при участии Андрея Гурьева долгосрочной стратегии развития и слаженной работе трудового коллектива компании, ФосАгро утвердилась в качестве технологического лидера отрасли по производству минеральных удобрений. Каждый год компания демонстрирует производственные рекорды и следует высоким стандартам ведения социально ответственного бизнеса, ежегодно направляя на социальные и благотворительные проекты свыше 2,5 млрд рублей. Ряд из них был инициирован лично Андреем Григорьевичем.

Так, в 2003 году компанией была создана всероссийская детская организация «Детям России Образование, Здоровье и Духовность — ДРОЗД», которая нацелена на гармоничное сочетание традиционного курса школьного обучения, спортивных и оздоровительных программ. В настоящее время ДРОЗД обеспечивает работу 77 спортивных секций по 16 видам спорта. В мероприятиях ДРОЗДа ежегодно принимают участие более 55 тысяч детей и подростков.

Важным проектом компании в социальной сфере стала программа «ФoсАгро-классы», расширенная в прошлом году до нового масштаба — «ФосАгро-школы». Сегодня почти 5800 учеников шести школ, расположенных в городах присутствия компании, по углубленной программе изучают математику, информатику, физику и химию. Выпускники могут продолжить образование в ведущих российских технических вузах и вернуться на предприятия компании. У «ФосАгро» два базовых технических колледжа, которые готовят студентов по профессиям химической и горнодобывающей направленности.

С 2013 г. по инициативе Андрея Гурьева ФосАгро реализует совместный проект с ЮНЕСКО и Международным союзом теоретической и прикладной химии «Зеленая химия для жизни», который направлен на оказание финансовой поддержки молодым исследователям, занимающимся разработкой новых передовых технологий на принципах «зеленой» химии.

Семья Гурьевых оказывает постоянную благотворительную помощь в восстановлении и строительстве православных святынь, как в России, так и за рубежом. ФосАгро возродила дореволюционную традицию строительства заводских храмов — в местах работы и отдыха сотрудников на данный момент построено одиннадцать православных храмов и часовен.

Во внимание к помощи РПЦ Андрей Григорьевич удостоен высоких наград Русской Православной Церкви. В частности, в 2016 году за помощь в восстановлении объектов духовного наследия Русского Свято-Пантелеимонова монастыря и в связи с 1000-летием присутствия русского монашества на Святой Горе Афон, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил его орденом Серафима Саровского I степени. Во внимание к помощи РПЦ и в связи с 15-летием основания ФосАгро, Святейший Патриарх Кирилл в 2016 г. наградил компанию орденом Святого Благоверного князя Даниила Московского I степени, а в прошлом году, в год своего 90-летия, ГОК «Апатит» был награжден орденом Славы и чести II степени.

Андрей Гурьев — мастер спорта международного класса по дзюдо и заслуженный тренер России, является Почётным гражданином г. Кировска и г. Череповца. В январе 2018 года награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.