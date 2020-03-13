Улан-Удэ, , 11:04 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов увлекся традиционной бурятской забавой по разбиванию хребтовых костей животных. Организатор недавно завершившихся состязаний Алексей Гыргенов написал на своей странице в «Фейсбук», что они ему отдали для тренировок десять костей.

Вместе с абсолютным чемпионом состязаний Жалсыпом Манзаровым он накануне встретился с главой. Манзаров показал последнему технику удара.

«Признаюсь, что глава упёртый. После двух сломанных костей вошёл в азарт. Переубедили бить верблюжью кость, похожую на ту что разбил наш Жалсып на Алтан Мундарга», — написал он после встречи.

В свою очередь, Алексей Цыденов пообещал помочь с финансами организаторов фестиваля. Выяснилось, что они «ушли в большой минус».

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