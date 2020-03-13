Калуга, , 11:06 — REGNUM В Калужской области случаев заболеваний коронавирусной инфекцией не зарегистрировано, заявила на совещании по теме «О мерах против угрозы распространения коронавирусной инфекции» заместитель министра здравоохранения области Наталья Огородникова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На совещании по теме «О мерах против угрозы распространения коронавирусной инфекции» Admoblkaluga.ru

В регионе открыт круглосуточный оперативный штаб. Создан запас противовирусных препаратов и дезинфекционных средств. В настоящее время свыше 50 калужан находятся у себя дома на карантине. Все они посетили страны, где имеются случаи заражения коронавирусной инфекцией. При повышении температуры тела их в экстренном порядке направят в областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД. Ранее 14 человек, побывавшие в странах, где зафиксированы случаи этого заболевания, были госпитализированы. 10 человек уже выписаны из медучреждения. Коронавирус у них не подтвердился.

Одновременно в международном аэропорту «Калуга» им. К. Э. Циолковского усилен медицинский контроль за пассажирами, прибывающими из-за рубежа. Сотрудники аэровокзала обеспечены средствами индивидуальной защиты. В аэропорту оборудована площадка для дезинфекционной обработки авиалайнеров. Аналогичные меры безопасности приняты на железнодорожном транспорте, а также в Калужской таможне.

Временно исполняющий обязанности губернатора области Владислав Шапша поручил проводить ежедневный мониторинг промышленных предприятий, часть работников которых являются гражданами стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Руководителям этих предприятий предложено ограничить выезд сотрудников в заграничные командировки. Органам местного самоуправления врио губернатора рекомендовал в случае необходимости принимать дополнительные меры, вплоть до ограничения массовых мероприятий. По мнению врио губернатора, важно избегать сокрытия или искажения информации о реальном положении дел с коронавирусной инфекцией.

«Никакого сокрытия информации быть не должно», — считает Владислав Шапша.

Читайте ранее в этом сюжете: Коронавируса в Калуге нет, но медики готовы к любому развитию ситуации