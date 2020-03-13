Москва, , 10:55 — REGNUM Депутат Московской городской думы Елена Шувалова (КПРФ) возмущена мерами по профилактике коронавируса, которые предпринимаются в законодательном собрании столицы. Об этом она заявила перед началом круглого стола в городском парламенте, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Недовольство депутата вызвал тот факт, что всем гражданам, которые заходят в здание, измеряют температуру. Причём делается это дистанционно — аппарат определяет температуру, не прикасаясь к телу. Тем не менее данная мера вызвала всплеск эмоций.

«Принято решение об измерении температуры — это насильственное медицинское вмешательство, потому что измеряют параметры вашего организма. С первого взгляда это кажется безобидным. Но вас приучают к тому, что меряют температуру, завтра на входе будут делать уколы, а после завтра будет стоять хирург и говорит: пока не отдадите почку детям олигархов, вам не выдадут зарплату. Я считаю, это настоящий фашизм», — заявила Шувалова.

Одними высказываниями коммунистка не ограничилась. Депутат Мосгордумы заявила, что направит в полицию жалобу на действия медицинского работника, который участвует в профилактике коронавируса. По мнению Шуваловой, действия по противодействию распространению инфекции в столице производились незаконно.

«Эта женщина, которая вам тыкала в лоб неизвестно чем, де-юре она тыкала неизвестно чем безо всяких документов», — сказала Шувалова.

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