Санкт-Петербург, , 10:42 — REGNUM Трупный запах и мухи в зимний сезон докучают жителям одного из домов в Калининском районе Петербурга. Люди подозревают, что это может быть следствием преступления, но полиция не спешит разобраться в случившемся.

Жители дома №11/4 по улице Вавиловых на протяжении недели не могут добиться от полиции и городских структур помощи. Как пишет в группе «Неизданное. ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте» пользователь под ником «Юлия Работинская», несколько дней назад в ее квартире появились мухи и неприятный гнилостный запах. С каждым днём насекомых становится больше, а сладковато-приторный запах усиливается.

«Конечно же догадки пали на соседей, что находятся за стенкой. Мы решили обратиться к хозяевам этой квартиры, но безрезультатно. В одной из комнат горит свет сутками напролёт, но двери никто не открывает и их соседи говорят, что их не слышно давно, будто пропали», — написала Юлия.

Несмотря на то, что жители дома обратились в экстренные службы, проблема так и не была решена. На место выезжали сотрудники 6-го отдела полиции, опросили нескольких соседей и всё. Позже женщине в правоохранительных органах женщине заявили, что «по вашему обращению полиция отработала, трупа в квартире нет».

«Но у нас запах в квартире становится все сильнее и сегодня вечером, после работы, мы сами пошли к соседям этой квартиры. По факту оказалось, что у них в квартире запах в разы хуже и сильнее, чем у нас и мух порядком больше!», — отметила Юлия.

Встревоженные петербуржцы вновь решили обратиться в отдел полиции, на этот раз придя туда с письменным заявлением, но, по их словам, двери им никто не открыл.

«Сегодня днем обратились в службу СЭС в частном порядке и вызвали на дом дезинфектора, чтобы обработали нам квартиру. К нам приехали и подтвердили, что запах этот ни с чем не спутать, что это запах разложения! Сказали обращаться в полицию», — пишет горожанка.