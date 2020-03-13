Канберра, , 10:24 — REGNUM Положительный результат на коронавирус дал тест у министра внутренних дел Австралии Питера Даттона. Об этом 13 марта сообщается на сайте The Australian.

Министр заявил, что утром 13 марта проснулся с температурой и болью в горле.

«Я сразу же связался с Департаментом здравоохранения Квинсленда и был впоследствии проверен на COVID-19. Во второй половине дня в департаменте сообщили мне, что тест положительный», — отметил Даттон.

Он также сообщил, что сейчас находится в больнице.

Стоит отметить, что Даттон — первый федеральный политик, тест которого дал положительный результат на вирус.

Напомним, ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил о необходимости отмены массовых мероприятий численностью от 500 человек в связи с угрозой распространения нового коронавируса.

Читайте также: В Южной Корее увеличилось число военных, вылеченных от коронавируса