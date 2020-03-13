Барабинск, Новосибирская область, , 10:17 — REGNUM Прокуратура организовала проверку после новости о том, что в Барабинске потолок одной из квартир ветхого двухэтажного деревянного дома рухнул на ребёнка.

Напомним, что инцидент произошёл на ул. Ульяновской, 72. Общественники обратились в прокуратуру с требованием обязать администрацию расселить жильцов.

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«По сведениям СМИ жилой дом должен был быть расселён в 2019 году, но в бюджете не хватило на это денег, — уточнили в прокуратуре Новосибирской области. — В этой связи прокуратура проверит соблюдение жилищного законодательства, оценит действия ответственных должностных лиц города Барабинска».

Отмечается, что при наличии оснований будут приняты меры.