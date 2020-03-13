Владивосток, , 10:19 — REGNUM Для приморцев, возвращающихся из стран, где зафиксированы случаи коронавируса, а таких уже более ста, во Владивостоке открыли горячую линию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Номер горячей линии: 8 (423) 260-50-98 . Колл-центр располагается на базе Центра медицины катастроф Приморья.

«Специалисты ответят на все вопросы, касающиеся эпидемиологической ситуации и мерах, предпринимаемых по защите от ввоза инфекции на территорию РФ», — пояснила первый замминистра здравоохранения Приморья Тамара Курченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах страны открываются горячие линии по коронавирусу.

Появилась новая информация, что первый случай инфицирования новым типом коронавирусом в Китае был зафиксирован 17 ноября 2019 года.