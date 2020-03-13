Чебоксары, , 10:15 — REGNUM В Чувашии дело о пожаре на учебно-тренировочной базе отряда спецназа «Гром», в результате которого здание сгорело полностью, передано в прокуратуру. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на сессии Госсовета республики глава МВД по Чувашии Виктор Шметков, отчитываясь об итогах работы ведомства в 2019 года.

В ходе обсуждения справоросс Сергей Семенов поинтересовался, определены ли виновные в деле о пожаре на базе спецназа «Гром».

"Виновность юридическим языком определяет у нас суд. И для объективного рассмотрения данного вопроса мы направили все материалы в прокуратуру. Я думаю, будет принято единственно правильное законное решение», — был краток Виктор Шметков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар на учебно-тренировочной базе отряда специального назначения «Гром» управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашии произошёл 2 мая 2019 года. База расположена в Заволжье в Чебоксарах. Пострадавших нет, но бревенчатое здание сгорело полностью. По одной из версий, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

Происшествие примечательно не только тем, что произошло на объекте, охраняемом от глаз гражданских лиц. По данным местных СМИ, в тот момент там якобы находился сын бывшего главного полицейского Чувашии Сергея Неяскина, на тот момент работавший заместителем министра юстиции. По данному факту полицией была инициирована служебная проверка. О деталях дела правоохранители не сообщают.

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3 июля 2019 года Сергей Неяскин был отправлен в отставку. В сентябре 2019 года министерство внутренних дел по Чувашии возглавил Виктор Шметков.